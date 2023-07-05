«Клермон» подтвердил переход Кофрие из «Спартака»
«Клермон» подтвердил переход защитника Максимилиано Кофрие из «Спартака».
26-летний бельгиец подписал контракт до 2026 года. Французский клуб арендовал его летом прошлого года. 27 июня «Спартак» объявил, что «Клермон» выкупил защитника.
В сезоне-2022/23 Кофрие провел 27 матчей за «Клермон» во всех турнирах, отметившись одним голом.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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