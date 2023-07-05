«Клермон» подтвердил переход Кофрие из «Спартака»

«Клермон» подтвердил переход защитника Максимилиано Кофрие из «Спартака».

26-летний бельгиец подписал контракт до 2026 года. Французский клуб арендовал его летом прошлого года. 27 июня «Спартак» объявил, что «Клермон» выкупил защитника.

В сезоне-2022/23 Кофрие провел 27 матчей за «Клермон» во всех турнирах, отметившись одним голом.