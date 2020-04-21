Джикия назвал тройку главных тренеров в своей карьере. И вспомнил просмотр в «Анжи»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, кто из тренеров оказал наибольшее влияние на его карьеру.

— Каждый тренер что-то оставлял, что-то говорил, что у меня происходил скачок вверх, — сказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Все время на шаг вперед двигался. Поэтому безумно всем благодарен.

Но понятно, чем выше уровень, тем выше и требования. Станислав Черчесов, Гаджи Гаджиев, Массимо Каррера — это люди, которые сделали из меня того футболиста, которым я стал на сегодняшний день. Конечно, им огромная благодарность. И я со всеми на связи из тех, кого сейчас перечислил.

Я в «Анжи» два раза приезжал на просмотр. Первый раз я приезжал зимой, когда тренером был Гаджиев, а второй — летом, когда они уже вылетели, а тренером был уже Ташуев там. Потом поехал в Пермь.

После тренировок у него были индивидуальные встречи. Такая история: сижу я, Гаджи Муслимович и тренер Вадим Алексеев. Общаемся. И Муслимыч говорит: «Джикия, мы на тебя посмотрели, все хорошо. Показал себя». А это был предконтрактный разговор. И когда я ему сказал, что я был у него на просмотре полтора года назад и он меня не взял, то он поднял голову, поправил очки: «А, Джикия, это ты что ли?» Посмеялись, вспомнили те времена.