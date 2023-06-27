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Судейство

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Гаджиев — о назначении Мажича: «Часто иностранцы приезжают в Россию будто в Африку 80-х годов, считают нас глупыми»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

«Часто бывает, что иностранцы приезжают в Россию и считают тут всех глупыми. Приезжают будто в Африку 80-х годов. Рассказывают, что в футбол играют 11 на 11. Но все зависит от личности. Желание пригласить человека стороннего может говорить о том, что судейский корпус друг с другом повязан. Не хочу говорить другие слова, потому что получится обвинение. Поэтому в силу этих причин пригласили стороннего человека», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

По окончании судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года 50-летний специалист вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
РФС
Гаджи Гаджиев
Милорад Мажич
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