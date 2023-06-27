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Сегодня, 13:31

Дьяков поделился мнением о возможном отъезде легионеров из РПЛ на фоне последних событий в России

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Ростова», «Спартака» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков рассказал, что думает о возможном отъезде футболистов из чемпионата России на фоне последних событий в стране.

«Я не думаю, что так будет. В принципе, и так ситуация понятно какая. Я не совсем уверен, что футболисты начнут еще больше уезжать или меньше приезжать. Как было, так все и останется. Я думаю, это индивидуальное решение каждого футболиста, кто-то захочет уехать, кто-то останется. Тут не угадаешь», — цитирует Дьякова «Евро-футбол.ру».

Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005178679_dyakov__o_vozmojnom_otyezde_legionerov_iz_rpl_na_fone_poslednih_sobyitiy_v_rossii_ne_dumayu_chto_tak_budet
Виталий Дьяков
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