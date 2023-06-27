Агент Бородина: «Есть вероятность, что Сергей продолжит карьеру в «Краснодаре»
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника «Краснодара» Сергея Бородина, высказался о будущем футболиста.
Прошедший сезон Бородин провел в «Бейтаре» на правах аренды.
«Может ли Сергей остаться в «Краснодаре»? Да, такой исход событий возможен. Бородин — воспитанник клуба. Если «Краснодар» захочет его оставить, то он с удовольствием продолжит свою карьеру здесь. Готов ли Ивич предоставить ему шанс? Задайте этот вопрос тренеру», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Бородин сыграл 16 матчей и отдал две результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
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