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Агент Бородина: «Есть вероятность, что Сергей продолжит карьеру в «Краснодаре»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника «Краснодара» Сергея Бородина, высказался о будущем футболиста.

Прошедший сезон Бородин провел в «Бейтаре» на правах аренды.

«Может ли Сергей остаться в «Краснодаре»? Да, такой исход событий возможен. Бородин — воспитанник клуба. Если «Краснодар» захочет его оставить, то он с удовольствием продолжит свою карьеру здесь. Готов ли Ивич предоставить ему шанс? Задайте этот вопрос тренеру», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Бородин сыграл 16 матчей и отдал две результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Бейтар
ФК Краснодар
Сергей Бородин
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