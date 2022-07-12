Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал работу Валерия Карпина в «Ростове».

«Вызывает уважение то, как выстроена работа в «Краснодаре». В клубе смогли компенсировать отъезд легионеров. Вызывает уважение то, как Валерий Карпин трудится в «Ростове», он смог вместе с молодыми поднять южан», — цитирует Betonmobile.ru Гаджиева.

Также Гаджиев считает, что российские игроки, в отличие от легионеров, смогут продвинуть РПЛ.

«Сколько мы ни говорили об уходе легионеров, но продвинуть наш чемпионат смогут только российские игроки. Иностранцы же могут только помочь. Когда на поле выходят Халк, Вагнер или Шиманьски — они усиливают нашу лигу, помогают ее продвигать. Если у нас будут футболисты уровня Аршавина, то чемпионат будет сильным. А сейчас просто нет сильных россиян, отсюда и посредственные результаты в еврокубках в прошлом сезоне были», — отметил Гаджиев.

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Специалист ранее работал в ростовском клубе с 2017 по 2021 год.