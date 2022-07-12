Божович прокомментировал отстранение российской сборной и клубов от международных соревнований

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал отстранение российской сборной и клубов от участия в международных турнирах.

«Отстранение российского футбола — это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Спорт — это большая политика. И я думаю, изоляция продлится еще минимум 2-3 года».

Также Божович назвал предателями легионеров, которые покинули российский чемпионат после разрешения ФИФА приостановить соглашения с клубами.

«Все легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты. Не хочу сказать, что военная операция — хорошая вещь, но у легионеров ведь не было никаких проблем. Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.