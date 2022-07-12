Божович прокомментировал отстранение российской сборной и клубов от международных соревнований
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал отстранение российской сборной и клубов от участия в международных турнирах.
«Отстранение российского футбола — это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Спорт — это большая политика. И я думаю, изоляция продлится еще минимум 2-3 года».
Также Божович назвал предателями легионеров, которые покинули российский чемпионат после разрешения ФИФА приостановить соглашения с клубами.
«Все легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты. Не хочу сказать, что военная операция — хорошая вещь, но у легионеров ведь не было никаких проблем. Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России».
28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -