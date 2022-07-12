Бывший вратарь «Спартака» сравнил Одоевского и Дасаева

Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Тяпушкин оценил перспективы вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

— Насколько мышечная масса может влиять на игру в воротах?

— Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Что значит худосочный? Ринат Дасаев был признан одним из лучших вратарей в мире. И что, он очень выделялся мышечной массой? Нет. У Дасаева были другие компоненты, другие сильные стороны, за счет которых он играл, и это приносило результат. Я думаю, что вряд ли мышечная масса как-то влияет.

— То есть на первом плане в игре голкипера все же мастерство?

— Не только. В сегодняшнем футболе на первый план выходит мышление. Чтение игры также немаловажно. Не забывайте, что сейчас почти от всех вратарей требуют играть ногами. И, конечно, никто не отменял взрыв и реакцию, — заявил Дмитрий Тяпушкин «Спорту День за Днем».

Даниил Одоевский — воспитанник СШОР «Зенит», голкипер дебютировал за основную команду в мае 2021 года.

Всего в составе сине-бело-голубых 19-летний голкипер провел 7 матчей (3 сухих) и пропустил 5 голов.