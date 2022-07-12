Бывший вратарь «Спартака» сравнил Одоевского и Дасаева
Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Тяпушкин оценил перспективы вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.
— Насколько мышечная масса может влиять на игру в воротах?
— Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Что значит худосочный? Ринат Дасаев был признан одним из лучших вратарей в мире. И что, он очень выделялся мышечной массой? Нет. У Дасаева были другие компоненты, другие сильные стороны, за счет которых он играл, и это приносило результат. Я думаю, что вряд ли мышечная масса как-то влияет.
— То есть на первом плане в игре голкипера все же мастерство?
— Не только. В сегодняшнем футболе на первый план выходит мышление. Чтение игры также немаловажно. Не забывайте, что сейчас почти от всех вратарей требуют играть ногами. И, конечно, никто не отменял взрыв и реакцию, — заявил Дмитрий Тяпушкин «Спорту День за Днем».
Даниил Одоевский — воспитанник СШОР «Зенит», голкипер дебютировал за основную команду в мае 2021 года.
Всего в составе сине-бело-голубых 19-летний голкипер провел 7 матчей (3 сухих) и пропустил 5 голов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -