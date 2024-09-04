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Судейство

Сегодня, 16:37

Гаджиев: «Клубы финансируют деятельность судей, а ошибок все больше. Это несправедливо и вызывает возмущение»

Зарина Халимхонова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе встречи главы судейского корпуса РФС Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

— Клубы финансируют деятельность судей, а ошибок все больше. Это несправедливо и вызывает возмущение. Есть замечания к тому докладу, который озвучил Мажич. В статистической отчетности рассказал, какие секунды на что тратятся, но не вскрыл главное и не сказал, как жить дальше. Нельзя сказать, что это встреча прошла для галочки. Весь этот статистический отчет можно было бы отправить в клубы, где бы мы ознакомились с ним сами, а на месте уже обсуждать по существу. Руководители клубов говорили о проблемах, а не о частных случаях: проблема двойных стандартов, мера ответственности за нарушение, как вести борьбу, а как не стоит. Ответственные за судейский корпус не понимают, что правила не могут иметь такой широкий разброс толкований. Есть старое и истинное правило: если судью не видно на поле, значит, он хорошо провел матч. Но у нас, когда идет игра, судья в центре внимания. Даже отдельные игроки не так часто упоминаются, как судьи. Вот это как раз признак того, что там есть «инфекция», то есть проблема, — сказал Гаджиев «СЭ».

Также президент махачкалинского «Динамо» отметил, что не хватает квалифицированных судей.

— Под постоянным давлением находятся игроки, под гораздо большим давлением находятся тренеры и руководство. Но никто об этом не заикается. И ссылаться на то, что судьи подвергаются давлению... Ну, не можешь — не работай. Ты должен справляться с обязанностями, тем более если у тебя десять помощников. У всех должна быть высокая ответственность. Клубы платят деньги, а отчетности судейского корпуса перед клубами нет. Эта организация должна быть более открытой, она же не секретная. И тогда не было бы всей образовавшейся накипи. Квалифицированных судей не хватает действительно. Но, надеюсь, будут позитивные сдвиги, потому что доверяю руководству РФС, — добавил Гаджиев.

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году Мажич обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/18 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Милорад Мажич
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