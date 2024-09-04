Гаджиев: «Клубы финансируют деятельность судей, а ошибок все больше. Это несправедливо и вызывает возмущение»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе встречи главы судейского корпуса РФС Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.
— Клубы финансируют деятельность судей, а ошибок все больше. Это несправедливо и вызывает возмущение. Есть замечания к тому докладу, который озвучил Мажич. В статистической отчетности рассказал, какие секунды на что тратятся, но не вскрыл главное и не сказал, как жить дальше. Нельзя сказать, что это встреча прошла для галочки. Весь этот статистический отчет можно было бы отправить в клубы, где бы мы ознакомились с ним сами, а на месте уже обсуждать по существу. Руководители клубов говорили о проблемах, а не о частных случаях: проблема двойных стандартов, мера ответственности за нарушение, как вести борьбу, а как не стоит. Ответственные за судейский корпус не понимают, что правила не могут иметь такой широкий разброс толкований. Есть старое и истинное правило: если судью не видно на поле, значит, он хорошо провел матч. Но у нас, когда идет игра, судья в центре внимания. Даже отдельные игроки не так часто упоминаются, как судьи. Вот это как раз признак того, что там есть «инфекция», то есть проблема, — сказал Гаджиев «СЭ».
Также президент махачкалинского «Динамо» отметил, что не хватает квалифицированных судей.
— Под постоянным давлением находятся игроки, под гораздо большим давлением находятся тренеры и руководство. Но никто об этом не заикается. И ссылаться на то, что судьи подвергаются давлению... Ну, не можешь — не работай. Ты должен справляться с обязанностями, тем более если у тебя десять помощников. У всех должна быть высокая ответственность. Клубы платят деньги, а отчетности судейского корпуса перед клубами нет. Эта организация должна быть более открытой, она же не секретная. И тогда не было бы всей образовавшейся накипи. Квалифицированных судей не хватает действительно. Но, надеюсь, будут позитивные сдвиги, потому что доверяю руководству РФС, — добавил Гаджиев.
Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году Мажич обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/18 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1