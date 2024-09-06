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Гацкан рассказал, как Бердыев накричал на игроков «Ростова» перед матчем с «Баварией»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан вспомнил момент, когда экс-тренер клуба Курбан Бердыев сорвался на игроках перед матчем Лиги чемпионов в 2016 году.

— Когда сгорели «Баварии» 0:5. Перед матчем у нас была фотосессия в классических костюмах, много активности в медиа. Исторический момент для клуба, все от этого кайфовали.

— Но не Бердыев?
— Все знают, он серьезный человек, даже громкую музыку не поощрял. Он видел, что мы не сконцентрированы на игре — фоткаемся, веселимся, кайфуем. После матча Бекиевич зашел в раздевалку и тут же начал всех полоскать: «Вы че вышли вообще?! Вы позорите себя, «Ростов»!» И начал в новеньких кроссовках Louis Vuitton бить по ящикам с водой. Про себя подумал: «Как ему их не жалко?».

В сентябре 2016-го «Ростов» проиграл в гостях «Баварии» в групповом турнире Лиги чемпионов со счетом 0:5, а в домашнем матче в ноябре победил со счетом 3:2.

Источник: Sport24
Александр Гацкан
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Ростов
Курбан Бердыев
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