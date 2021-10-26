Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.

«Для меня его назначение неудивительно, он достоин этого. Можно легко совмещать две должности: тренировать вратарей и быть главным тренером. У него есть помощник, который знает свою работу и может ее выполнять. Я надеюсь, что Виталий Валентинович приведет «Ростов» на высокие места. У него большой опыт», — сказал Гацкан в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время. Ранее клуб возглавлял Юрий Семин.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.