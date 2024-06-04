Бородюк: «Я надеюсь, что Игнашевич и Семак вырастут в больших тренеров»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о тренерском потенциале Сергея Игнашевича и Сергея Семака.

«Вы знаете, судьба любого тренера зависит от того, в каком клубе ты работаешь. Если ты работаешь в топ-клубе, то конечно, велик шанс завоевать трофей. Если в середняке или в аутсайдере, то будет очень сложно показывать результат. Знаете, даже в первой лиге найдутся достойные специалисты. Семак и Игнашевич — выдающиеся футболисты, работавшие под руководством лучших тренеров не только России, но и Европы. Конечно, я слежу за их работой и мне отрадны их успехи. Я надеюсь, что они оба вырастут в больших тренеров», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

Игнашевич после проигрыша «Зениту» Семака в Суперфинале FONBET Кубка России покинул пост главного тренера «Балтики» (1:2). Семак в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.