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Сегодня, 10:45

Габулов рассказал, что Березуцкий сам решил уйти с поста главного тренера ЦСКА

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

«Считаю, Алексей отработал отлично. Я знал, что это произойдет, он мне сам об этом говорил. Насколько мне известно, это его желание, чтобы в ЦСКА работал другой тренер. У него на это были причины, но он себя вел максимально порядочно и честно по отношению к клубу. О причинах распространяться не буду. У Алексея очень неплохо получилось отработать этот короткий отрезок в клубе. Да, результат — не чемпионство, но я считаю, в нынешних обстоятельствах, в которых оказался наш футбол, он проявил себя достойно. У многих клубов уезжали иностранцы, приходилось закачивать чемпионат не с теми составами, которые наигрывали. С ЦСКА этого не произошло, практически все легионеры доиграли до конца чемпионата. Да, может быть, в игровом плане что-то не получилось, но этот момент — тоже заслуга тренерского штаба», — сказал Габулов «СЭ».

Алексей и&nbsp;Василий Березуцкие. ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды

Также бывший генеральный директор «Химок» оценил работу Березуцкого с молодыми футболистами.

«Алексея в ЦСКА начали выходить молодые ребята и проявляли себя очень неплохо. В текущий момент времени это очень важно и актуально. Именно сейчас работа большинства тренеров клубов РПЛ должна быть нацелена на развитие и открытие молодых ребят, которые будут соответствовать уровню премьер-лиги. В отсутствие еврокубков результат все равно важен, но не настолько, как появление молодых российских футболистов. Чем больше будет открыто талантов в этот период, тем сильнее и качественнее мы выйдем из этой ситуации, когда вернемся в еврокубки. Алексей это прекрасно понимал, даже сейчас уже начал активно подтягивать молодых ребят в основу. У него действительно неплохо это получалось. Хочет ли он возглавить какой-нибудь другой клуб? Об этом мы не говорили», — добавил Габулов.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

Алексей Березуцкий
Владимир Габулов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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 2 : 1
21.05 17:00
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