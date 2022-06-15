Габулов рассказал, что Березуцкий сам решил уйти с поста главного тренера ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

«Считаю, Алексей отработал отлично. Я знал, что это произойдет, он мне сам об этом говорил. Насколько мне известно, это его желание, чтобы в ЦСКА работал другой тренер. У него на это были причины, но он себя вел максимально порядочно и честно по отношению к клубу. О причинах распространяться не буду. У Алексея очень неплохо получилось отработать этот короткий отрезок в клубе. Да, результат — не чемпионство, но я считаю, в нынешних обстоятельствах, в которых оказался наш футбол, он проявил себя достойно. У многих клубов уезжали иностранцы, приходилось закачивать чемпионат не с теми составами, которые наигрывали. С ЦСКА этого не произошло, практически все легионеры доиграли до конца чемпионата. Да, может быть, в игровом плане что-то не получилось, но этот момент — тоже заслуга тренерского штаба», — сказал Габулов «СЭ».

Также бывший генеральный директор «Химок» оценил работу Березуцкого с молодыми футболистами.

«Алексея в ЦСКА начали выходить молодые ребята и проявляли себя очень неплохо. В текущий момент времени это очень важно и актуально. Именно сейчас работа большинства тренеров клубов РПЛ должна быть нацелена на развитие и открытие молодых ребят, которые будут соответствовать уровню премьер-лиги. В отсутствие еврокубков результат все равно важен, но не настолько, как появление молодых российских футболистов. Чем больше будет открыто талантов в этот период, тем сильнее и качественнее мы выйдем из этой ситуации, когда вернемся в еврокубки. Алексей это прекрасно понимал, даже сейчас уже начал активно подтягивать молодых ребят в основу. У него действительно неплохо это получалось. Хочет ли он возглавить какой-нибудь другой клуб? Об этом мы не говорили», — добавил Габулов.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера команды.