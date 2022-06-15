Грушевский: «Эксперимент с Алексеем Березуцким себя не оправдал»

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

«Тренерский штаб был немного разнообразным. Сначала это был Алексей и Григорий Бабаян, а после зимнего перерыва добавился Василий Березуцкий. Надо сказать, что и на первом, и на втором отрезке были очень разные моменты. Были матчи, где казалось, что на глазах прибавляет начинающий тренер, а были, к сожалению, отрезки, где были ошибки. Я помню свои ощущения, когда пришел Василий Березуцкий — добавились эмоции на тренерской скамейке. А потом как отрезало, была череда чудовищных провалов. Но первый блин комом. Эксперимент с Алексеем Березуцким себя не оправдал», — сказал Грушевский «СЭ».

Также Грушевский поблагодарил Алексея Березуцкого за проделанную работу.

«Спасибо Алексею Березуцкому. Он и его брат очень преданы клубу. Они делали все, что считали необходимым. Не исключаю того, что в дальнейшем из Алексея или их братского тандема получится тренерская связка. Даже у самого успешного тренера в истории новейшего ЦСКА Газзаева не началась карьера с триумфа. Все начинающие тренеры совершают ошибки. Мы не ставим крест на тренерских амбициях Алексея и Василия, но потребуется время, чтобы себя показать. Если через несколько лет Алексей вернется в ЦСКА и выиграет золото, то все скажут, что этот неудачный сезон был трамплином для его становления. Я желаю братьям опровергнуть скептиков, доказать, что они способны работать над ошибками. Уверен, что они проделают эту работу», — добавил Грушевский «СЭ».

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю трофея, «Спартаку» (0:1).