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Грушевский: «Эксперимент с Алексеем Березуцким себя не оправдал»

Грушевский высказался об уходе Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

«Тренерский штаб был немного разнообразным. Сначала это был Алексей и Григорий Бабаян, а после зимнего перерыва добавился Василий Березуцкий. Надо сказать, что и на первом, и на втором отрезке были очень разные моменты. Были матчи, где казалось, что на глазах прибавляет начинающий тренер, а были, к сожалению, отрезки, где были ошибки. Я помню свои ощущения, когда пришел Василий Березуцкий — добавились эмоции на тренерской скамейке. А потом как отрезало, была череда чудовищных провалов. Но первый блин комом. Эксперимент с Алексеем Березуцким себя не оправдал», — сказал Грушевский «СЭ».

Алексей и&nbsp;Василий Березуцкие. ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды

Также Грушевский поблагодарил Алексея Березуцкого за проделанную работу.

«Спасибо Алексею Березуцкому. Он и его брат очень преданы клубу. Они делали все, что считали необходимым. Не исключаю того, что в дальнейшем из Алексея или их братского тандема получится тренерская связка. Даже у самого успешного тренера в истории новейшего ЦСКА Газзаева не началась карьера с триумфа. Все начинающие тренеры совершают ошибки. Мы не ставим крест на тренерских амбициях Алексея и Василия, но потребуется время, чтобы себя показать. Если через несколько лет Алексей вернется в ЦСКА и выиграет золото, то все скажут, что этот неудачный сезон был трамплином для его становления. Я желаю братьям опровергнуть скептиков, доказать, что они способны работать над ошибками. Уверен, что они проделают эту работу», — добавил Грушевский «СЭ».

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю трофея, «Спартаку» (0:1).

Алексей Березуцкий
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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21.05 17:00
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