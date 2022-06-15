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Габулов назвал кандидатуру Федотова в ЦСКА неоднозначной

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Честно скажу, для меня кандидатура Федотова в ЦСКА неоднозначна. По той причине, что он не совсем хорошо может работать с молодыми футболистами. В ЦСКА, как и в любом большом клубе, должен быть тренер, который может дать результат, но при это делать это, раскрывая молодых игроков. Необходим специалист, при котором они могут дебютировать, заиграть, дорасти до уровня сборной и так далее. Это важно. У Федотова такой практики нет. По сути, мы видим, что результат он дал в основном с опытными футболистами. Не все молодые футболисты могут с ним прогрессировать. Может быть, это совпадение и в ЦСКА все будет по-другому, но важно, чтобы футболисты прогрессировали и развивались, добиваясь командного результата», — сказал Габулов «СЭ».

Предыдущей командой Федотова был «Сочи», тренер возглавлял эту команду с января 2020 года. В сезоне-2021/22 сочинцы под его руководством заняли второе место в чемпионате России.

Владимир Габулов
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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