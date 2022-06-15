Габулов назвал кандидатуру Федотова в ЦСКА неоднозначной

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Честно скажу, для меня кандидатура Федотова в ЦСКА неоднозначна. По той причине, что он не совсем хорошо может работать с молодыми футболистами. В ЦСКА, как и в любом большом клубе, должен быть тренер, который может дать результат, но при это делать это, раскрывая молодых игроков. Необходим специалист, при котором они могут дебютировать, заиграть, дорасти до уровня сборной и так далее. Это важно. У Федотова такой практики нет. По сути, мы видим, что результат он дал в основном с опытными футболистами. Не все молодые футболисты могут с ним прогрессировать. Может быть, это совпадение и в ЦСКА все будет по-другому, но важно, чтобы футболисты прогрессировали и развивались, добиваясь командного результата», — сказал Габулов «СЭ».

Предыдущей командой Федотова был «Сочи», тренер возглавлял эту команду с января 2020 года. В сезоне-2021/22 сочинцы под его руководством заняли второе место в чемпионате России.