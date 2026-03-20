В Швейцарии не удивились, что в ЦСКА работает жена Челестини

Футбольный обозреватель швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье прокомментировал «СЭ» информацию, что жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини стала работать в московской команде.

— Совсем недавно в расширенный тренерский штаб Челестини в роли аналитика вошла его жена. Вас это не удивляет?

— Совсем нет. И в «Люцерне», и в «Сьоне» с ним работала женщина. Если не ошибаюсь, ее звали Ракель, она испанка. Хорошо помню, что в «Сьоне» клуб не хотел афишировать, кем она приходится Челестини, а я не считаю нужным рассуждать на тему личной жизни. Предполагаю, что сегодня в ЦСКА работает она же. Если я ничего не путаю, Ракель работала тогда в «Сьоне» видеоаналитиком и имела соответствующий диплом. А по первому образованию она, кажется, специалист по дизайну и архитектуре. Кстати, в том «Сьоне» работала и еще одна женщина — итальянка. Она имела отношение к обработке данных по физподготовке. Но она пришла до и ушла после Челестини, а сроки работы Ракель совпадают со временем пребывания Фабио в клубе. Вот работала ли она с ним «Базеле», не скажу. Признаюсь, не следил за этим.

50-летний швейцарец Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В 32 матчах под его руководством армейцы одержали 18 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

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