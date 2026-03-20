Швейцарский журналист Фурнье: «Челестини никогда раньше не имел дела с такой длинной зимней паузой»

Футбольный обозреватель швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье прокомментировал для «СЭ» работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

— Вы изнутри следили за работой Челестини в «Сьоне», помните его по «Лугано», «Люцерну» и «Базелю». Чем отличается, на ваш взгляд, а чем похожа работа Челестини в ЦСКА, если сравнивать с его предыдущими клубами?

— В Швейцарии Челестини известен тем, что почти всегда уверенно начинает работу на новом месте и сразу оставляет хорошее впечатление. Я так понимаю, что это произошло и в ЦСКА. Если отбросить неудачный опыт в «Сьоне», где Фабио провел всего шесть официальных матчей, то его старт в ЦСКА полностью укладывается в привычную картину. Как и то, что свой второй сезон он может смазать. В московском клубе идет пока первый, но после зимы словно начался новый турнир. Да, с «Базелем» в прошлом году все прошло более чем гладко, но надо вспомнить, что у Фабио был тогда просто космический по местным меркам форвард, он же лидер команды Шакири, который творил чудеса. В этом же сезоне ветеран сдал, а «Базель» поменял тренера по ходу сезона и весьма далек от первого места... Отмечу, что Челестини никогда раньше не имел дела с такой длинной зимней паузой, как у вас. Возможно, этот фактор стал проблемным. Он словно начал другой чемпионат, в котором и возникли проблемы.

ЦСКА с 36 очками после 21 матча занимает четвертое место в таблице чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max