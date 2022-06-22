Сафонов: «Зарплату, как в Москве, Абаскаль не увидит никогда в жизни»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

В организации заявили, что если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

«Я не ожидаю массового оттока иностранцев, — приводит слова Сафонова RT. — Возьмем «Краснодар», откуда уехал целый ряд легионеров. Но сейчас некоторые из них, например, Кайо Панталеан и Джон Кордоба вернулись. Не хочешь играть в России — езжай на Кипр. Но тебе никто не будет создавать такие финансовые условия. Например, «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. Понятно, что зарплату как в Москве Абаскаль не увидит никогда в жизни. Бежать испанец не станет».

10 июня «Спартак» объявил о назначении 33-летнего испанца главным тренером команды.