Агент Мирзова рассказал о серьезности травмы игрока
Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.
«С Мирзовым все будет хорошо. Его травма оказалась несерьезной. Этот момент его беспокоил уже давно. Он успеет восстановиться к началу сезона с «Химками», это точно. Пока что Резиуан тренируется по индивидуальной программе. Он подойдет к старту сезона полностью готовым, с боевым духом!» — сказал Клюев «СЭ».
В минувшем сезоне 28-летний Мирзов провел 25 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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