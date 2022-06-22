Агент Мирзова рассказал о серьезности травмы игрока

Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.

«С Мирзовым все будет хорошо. Его травма оказалась несерьезной. Этот момент его беспокоил уже давно. Он успеет восстановиться к началу сезона с «Химками», это точно. Пока что Резиуан тренируется по индивидуальной программе. Он подойдет к старту сезона полностью готовым, с боевым духом!» — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне 28-летний Мирзов провел 25 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.