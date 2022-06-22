Газизов о решении ФИФА: «Для российского футбола данный вердикт — серьезная проблема»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
«Это очень неприятная ситуация. Ничего хорошего в решении ФИФА я не вижу. Сейчас даже сложно предугадывать, кто из легионеров может уйти, а кто остаться, но все это грустно и неприятно. Для российского футбола данный вердикт — серьезная проблема. Но, опять же, сложно прогнозировать, какие потери понесут команды», — приводит слова Газизова RT.
21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
В РФС заявили, что не согласны с решением ФИФА. В организации отметили, что будут готовы оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения.
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16
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Локомотив – Н. Новгород
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