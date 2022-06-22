Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Это очень неприятная ситуация. Ничего хорошего в решении ФИФА я не вижу. Сейчас даже сложно предугадывать, кто из легионеров может уйти, а кто остаться, но все это грустно и неприятно. Для российского футбола данный вердикт — серьезная проблема. Но, опять же, сложно прогнозировать, какие потери понесут команды», — приводит слова Газизова RT.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

В РФС заявили, что не согласны с решением ФИФА. В организации отметили, что будут готовы оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения.