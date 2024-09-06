Агент Сафонов: «Будущее Помазуна? Пока он остается в ЦСКА»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал будущее вратаря Ильи Помазуна.

«Трансферное окно в Европе закрылось, значит, не получилось пока. В Турции открыто, ждем. Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается. Не хочу эту тему комментировать. Пока он остается в ЦСКА, тренируется, у него действующий контракт», — цитирует агента «РБ Спорт».