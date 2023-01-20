«Торпедо» отказалось подписывать Дзюбу

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о том, что переговоры с форвардом Артемом Дзюбой закрыты.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — приводит слова Геркуса РИА «Новости».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.