Известный комментатор Геннадий Орлов назвал одну проблему в игре полузащитника «Зенита» Вендела.

— Как вам Малком?

— Вот он показал себя трудягой. Пашет, молодец!

— Вам не кажется, что самый высокий КПД среди бразильцев у Вендела?

— Пожалуй. Классическая рабочая лошадка. Таскает рояль. Выносливый парень. Но есть одна проблема.

— Какая?

— Ему нельзя пропускать матчи. Потом тяжело попадать в ритм игры, много брака. Но в целом, бразильцы — конечно, краеугольный камень успеха команды. Даже не камень, а целый пласт (смеется). Их пятеро в «Зените».

— Почему они прижились, а аргентинцы нет?

— Хороший вопрос. Дело в менталитете. Бразильцы отличаются добрым нравом. Мы это поняли еще по Халку. А аргентинцы — ребята жесткие и даже злые. Ну вспомните хотя бы Паредеса. Бразильцы ближе нам по характеру. Дай бог, чтобы они остались.