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Почему бразильцы прижились в «Зените», а аргентинцы — нет. Мнение Орлова

Геннадий Орлов сравнил игру бразильских и аргентинских игроков «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал одну проблему в игре полузащитника «Зенита» Вендела.

— Как вам Малком?

— Вот он показал себя трудягой. Пашет, молодец!

— Вам не кажется, что самый высокий КПД среди бразильцев у Вендела?

— Пожалуй. Классическая рабочая лошадка. Таскает рояль. Выносливый парень. Но есть одна проблема.

— Какая?

— Ему нельзя пропускать матчи. Потом тяжело попадать в ритм игры, много брака. Но в целом, бразильцы — конечно, краеугольный камень успеха команды. Даже не камень, а целый пласт (смеется). Их пятеро в «Зените».

— Почему они прижились, а аргентинцы нет?

— Хороший вопрос. Дело в менталитете. Бразильцы отличаются добрым нравом. Мы это поняли еще по Халку. А аргентинцы — ребята жесткие и даже злые. Ну вспомните хотя бы Паредеса. Бразильцы ближе нам по характеру. Дай бог, чтобы они остались.

Полностью интервью Клаудиньо «СЭ» читайте здесь

Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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Рубин – Сочи
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