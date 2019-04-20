Футболисты "Спартака" посадили тополя у "Открытие Арены", Глушаков – сразу два

Футболисты "Спартака" поучаствовали в акции по высаживанию деревьев около домашнего стадиона "Открытие Арена" в субботу. Помимо футболистов в акции, посвященной 97-летию клуба, приняли участие спортсмены из других спартаковских коллективов – хоккейного, гандбольного, пляжного и мини-футбольного.

Были высажены карликовые тополя, которые в Москву привезли из Германии. Самым активным среди футболистов оказался капитан "Спартака" Денис Глушаков​, посадивший сразу два дерева вместе с защитником Дмитрием Комбаровым, голкипером Александром Максименко и другими футболистами московского клуба. (Александр Рогулев)

Глушаков посадил тополь на "Открытие Арене" pic.twitter.com/TkoXkPVcsh – СЭ Спартак (@spartak_se) 20 апреля 2019 г.

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