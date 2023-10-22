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Сегодня, 11:50

Футболисты и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина

Виктория Кравченко
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Лев Яшин.
Фото РИА Новости

Футболисты и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле бывшего вратаря команды и сборной СССР Льва Яшина в день его рождения.

Футболист скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет. 22 октября Яшину исполнилось бы 94 года.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук выложил в Telegram-канале видеоролик, на котором первым цветы к могиле возложил главный тренер Марцел Личка, затем это сделали и игроки команды.

Всю свою карьеру голкипер провел в «Динамо». Футболист скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.

Яшин был признан ФИФА лучшим вратарем ХХ века. Он является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. Также он является единственным вратарем в истории, получившим «Золотой мяч».

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
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 - : -
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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Милан Гайич

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