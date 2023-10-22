Бальбуэна — об игре за сборную Парагвая: «Выматывают ли перелеты? Да, немного, но что мы можем сделать?»
Бальбуэна ответил на вопрос о своей физической форме после игры за сборную Парагвая
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос «СЭ» о своей физической форме после игры за сборную Парагвая.
«Немного устал из-за длительных перелетов. Думаю, что команда сыграла хорошо против «Локомотива». Готовимся к следующему матчу. Выматывают ли перелеты? Да, это немного выматывает, но что мы можем сделать?» — сказал Бальбуэна «СЭ».
Ранее, 13 октября, Бальбуэна провел 90 минут в матче квалификации чемпионата мира 2026 года против Аргентины (0:1), а также 18 октября оказался в заявке на матч против Боливии (1:0).
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|
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|
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|
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|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
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|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
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|Ростов
|11
|2
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|
16
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|2
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
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Оренбург
|10
|1
|3
|
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Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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