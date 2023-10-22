Франко Камоцци: «Пари НН» может преподнести сюрприз «Спартаку»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, чего ждет от матча 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари НН».

«Несмотря ни на что, «Спартак» должен брать три очка в этой игре. Но «Пари НН» способен преподнести сюрприз. Это будет очень яркий матч, но «Спартак» — фаворит этой игры, конечно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Игра 12-го тура РПЛ состоится сегодня, 22 октября, в Москве. Начало — в 14.00 мск.