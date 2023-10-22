Франко Камоцци: «Пари НН» может преподнести сюрприз «Спартаку»
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, чего ждет от матча 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари НН».
«Несмотря ни на что, «Спартак» должен брать три очка в этой игре. Но «Пари НН» способен преподнести сюрприз. Это будет очень яркий матч, но «Спартак» — фаворит этой игры, конечно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Игра 12-го тура РПЛ состоится сегодня, 22 октября, в Москве. Начало — в 14.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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