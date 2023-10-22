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Сегодня, 12:16

Франко Камоцци: «Пари НН» может преподнести сюрприз «Спартаку»

Виктория Кравченко
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, чего ждет от матча 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари НН».

«Несмотря ни на что, «Спартак» должен брать три очка в этой игре. Но «Пари НН» способен преподнести сюрприз. Это будет очень яркий матч, но «Спартак» — фаворит этой игры, конечно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Игра 12-го тура РПЛ состоится сегодня, 22 октября, в Москве. Начало — в 14.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-pari-nn-mozhet-prepodnesti-syurpriz-spartaku/
ФК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Франко Камоцци
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Футболисты и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина

«Урал» — «Сочи»: гости забили два гола за две минуты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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