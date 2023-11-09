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Сегодня, 19:38

Осинькин — о Салтыкове: «Он дает определенный уровень игры»

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Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин высказался об игре форвардов команды Никиты Салтыкова и Бенхамина Гарре в последних матчах.

«Тяжелая октябрьская поездка в Бразилию повлияла на здоровье Салтыкова в том плане, что мы не нашли время подлечить его старые болячки, но он тренируется и дает определенный уровень игры — влияет молодость и количество проведенных игр, — цитирует Осинькина Metaratings.ru. — Что касается Гарре, то с «Оренбургом» он сыграл хороший матч, забил. Может быть, не получилось что-то с «Краснодаром» и «Зенитом», но в тех матчах не получилось у всей команды. Да, ранее он был чуть ярче. После травмы Бенджамин приболел и в какой-то момент мы больше вспоминали о слабости после болезни, чем о травме».

19-летний Салтыков провел 17 игр в этом сезоне, забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи, на счету 23-летнего аргентинца Гарре 16 проведенных матчей во всех турнирах, 5 забитых мячей и 1 ассист.

«Крылья Советов» после 14 туров чемпионата России-2023/24 занимают 4-е место в турнирной таблице с 22 очками. Следующий матч РПЛ самарцы проведут 11 ноября дома против «Урала».

Источник: Metaratings.ru
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
Никита Салтыков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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