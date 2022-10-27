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Сегодня, 19:30

Футболисты «Ахмата» Халид Кадыров и Абубакар Кадыров завершили игровую карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Халид Кадыров и Абубакар Кадыров.
Фото ФК «Ахмат».

Два футболиста «Ахмата» — полузащитник Халид Кадыров и нападающий Абубакар Кадыров завершили игровую карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанники чеченского футбола, Халид и Абубакар долгие годы были в системе клуба. В разные годы оба являлись капитанами молодежного состава, позже — игроками главной команды «Ахмат».

Халид и Абубакар продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов.

Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а Абубакар Кадыров — генеральным директором академии футбола «Рамзан».

Абубакар Кадыров
Халид Кадыров
ФК Ахмат
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