«Спартак» сыграет в ретро-форме с «Торпедо»

По информации «СЭ», «Спартак» сыграет в матче 15-го тура РПЛ с «Торпедо» в специальной форме со старым логотипом клуба и без спонсоров.

Московский клуб в своем официальном Telegram-канале выложил видео, на котором мелькают кадры с изображением специальной формы.

«Спартак» занимает в таблице второе место с 29 очками, «Торпедо» идет последним, набрав 6 очков.

Матч пройдет 30 октября в Москве на «Открытие Арене». Начало встречи — в 16.30 (мск).