Канчельскис — об отказе Зобнина от сборной России: «Если не хочет, тогда вообще надо заканчивать»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду из-за проблем со здоровьем.

«Какое здоровье? С ума посходили что ли? Уже не хотят в сборную приезжать. Если не хочет, тогда вообще надо заканчивать, и не вызвать его больше никогда в жизни. Что это за отношение к нашей сборной? Странные люди, я не могу этого понять. Можно его больше не вызывать. Зобнин — великий футболист что-ли? Я думаю, что и без него обойдется сборная», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Зобнин провел 14 матчей за красно-белых в РПЛ, в которых отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.