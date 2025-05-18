Футболистам «Динамо» обещаны повышенные премиальные за победу над «Краснодаром»

Как стало известно «СЭ», после сегодняшней победы над «Акроном» (2:1) футболистам «Динамо» в раздевалке были обещаны повышенные премиальные за выигрыш в последнем туре РПЛ у «Краснодара».

Бело-голубые сохраняют шансы на попадание в тройку призеров, что является задачей на сезон. При этом «быкам» победа гарантирует чемпионство.

Перед последним, 30-м туром чемпионата России-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками. «Зенит», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко. «Краснодар» не станет чемпионом в случае, если проиграет «Динамо», а «Зенит» не уступит «Ахмату».

В сезоне-2023/24 «Динамо» лидировало в РПЛ перед последним туром. Тогда бело-голубые в 30-м туре уступили «Краснодару» (0:1) и опустились на третье место. «Быки» стали серебряными призерами, а чемпионом стал «Зенит», победивший «Ростов» (2:1) и поднявшийся благодаря этому на первую строчку.