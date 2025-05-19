Бабаев: «Вероятность, что Вагнер продолжит карьеру в ЦСКА как игрок, отсутствует»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении нападающего Вагнера Лав в клуб.

— Такой сложный вопрос... Знаю, сколько потом будет негативных комментариев. Мы с Вагнером за день до матча общались. Всему свое время. Я уверен, что Вагнер поможет нам в том или ином качестве. Мы обсудили с ним некоторые идеи, которые будут очень эффективны для клуба и для его будущего. Понятно, что Вагнер хочет остаться в футболе. Он не до конца решил, продолжит ли он профессиональную карьеру или нет, даже в Бразилии. Не буду лукавить и уходить от ответа, но вероятность того, что Вагнер продолжит карьеру в ЦСКА как игрок, отсутствует.

— Но скаут ЦСКА Алан Дзагоев сказал, что Вагнер в порядке.

— Я буду плохим (смеется). Буду называть вещи своими именами. Потому что и Вагнер понимает. Мы бы всем сердцем бы хотели, но всему свое время, — сказал Бабаев «СЭ».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем на полгода вернулся в московский клуб в 2013 году. Бразилец провел 259 матчей за армейцев, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.