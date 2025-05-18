Альба — о поражении от «Зенита»: «Мы были на пороге победы»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Я доволен игрой всех наших футболистов. Конечно, в первом тайме нам было очень сложно. В нашем составе были молодые игроки, но, несмотря на свой небольшой опыт, они боролись, демонстрировали хорошую игру. Я очень горжусь каждым из них. Радченко и Игнатов — большие молодцы. Во втором тайме после выхода более опытных игроков у нас появилось больше моментов, мы были на пороге победы, но, к сожалению, не получилось», — сказал специалист на пресс-конференции.

«Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 38 очками. «Зенит» набрал 63 балла и располагается на втором месте.