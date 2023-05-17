Пономарев прокомментировал назначение Карасева на дерби ЦСКА — «Спартак»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал назначение Сергея Карасева на дерби со «Спартаком».

«Да какая разница, елки-палки. Какие претензии у кого-нибудь есть к судьям? Существует же все-таки ВАР, там просматривается. Черт его знает, трудно что-либо говорить о судействе, раньше судьи ошибались, ошибались нормально, но никто их за это не осуждал, хотя были скандальные моменты. Раньше они получали много взяток, а сейчас им платят хорошо, в РФС большие зарплаты, очень заманчиво, они должны хорошо судить. Нужно судьей родиться. Меня, например, приглашали в судейскую бригаду в свое время, когда я закончил с футболом, но я понял, что это не моё, ну, не могу я, я заигрываюсь, я засматриваюсь, я забываю, что я — судья. А они наглые такие люди, которые прут туда в футбол за большими деньгами, но футбол не понимают. Так что здесь очень трудно что-либо говорить: Карасев, не Карасев, кто там еще, Кукуян какой-то, черт их знает, трудно даже сказать. Раньше были авторитетные судьи, которых мы уважали, человека 2-3, мы их уважали за объективное судейство, они понимали игру в футбол, а здесь люди не признаются, ну, не признаются они, что они не понимают футбол, я признался сам себе, что я не могу быть судьей», — приводит слова Пономарева «ВсеПроСпорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.