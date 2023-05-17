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17 мая, 23:37

Пономарев прокомментировал назначение Карасева на дерби ЦСКА — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал назначение Сергея Карасева на дерби со «Спартаком».

«Да какая разница, елки-палки. Какие претензии у кого-нибудь есть к судьям? Существует же все-таки ВАР, там просматривается. Черт его знает, трудно что-либо говорить о судействе, раньше судьи ошибались, ошибались нормально, но никто их за это не осуждал, хотя были скандальные моменты. Раньше они получали много взяток, а сейчас им платят хорошо, в РФС большие зарплаты, очень заманчиво, они должны хорошо судить. Нужно судьей родиться. Меня, например, приглашали в судейскую бригаду в свое время, когда я закончил с футболом, но я понял, что это не моё, ну, не могу я, я заигрываюсь, я засматриваюсь, я забываю, что я — судья. А они наглые такие люди, которые прут туда в футбол за большими деньгами, но футбол не понимают. Так что здесь очень трудно что-либо говорить: Карасев, не Карасев, кто там еще, Кукуян какой-то, черт их знает, трудно даже сказать. Раньше были авторитетные судьи, которых мы уважали, человека 2-3, мы их уважали за объективное судейство, они понимали игру в футбол, а здесь люди не признаются, ну, не признаются они, что они не понимают футбол, я признался сам себе, что я не могу быть судьей», — приводит слова Пономарева «ВсеПроСпорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/ovchinnikov-predpolozhil-kak-slozhitsya-match-spartak-cska-2079075/
Владимир Пономарев
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Торпедо – Динамо
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 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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