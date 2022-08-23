Нобоа ретвитнул пост со своим одобрением перехода в ЦСКА

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа в своем Twitter репостнул запись, в которой говорится о желании ЦСКА подписать его на два года. В посте также сообщается, что эквадорец согласился на переход.

«ЦСКА хочет подписать Кристиана Нобоа на два года. Игрок уже сказал: «Да», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг после переговоров с 37-летним Нобоа заблокировал переход игрока в «Зенит».

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорский футболист играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.