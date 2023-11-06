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Сегодня, 13:59

Акинфеев рассказал, что получил три высших образования

Алина Савинова
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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал о важности образования.

«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет. Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», — приводит ТАСС слова футболиста.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также 37-летний голкипер является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.

Источник: https://tass.ru/sport/19212261
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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