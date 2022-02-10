«Очень скучаю по вам». Дзюба опубликовал фото с Виллаш-Боашем со сборов «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в Instagram фото с экс-тренером сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашем.

Португальский специалист в среду, 9 февраля, посетил тренировку питерской команды на сборах.

«Безумно счастлив был увидеть вас, Мистер Андре Виллаш-Боашем. Очень скучаю по вам», — написал Дзюба.

Виллаш-Боашем оставил под публикацией комментарий: «Я тоже рад тебя видеть Артем. Навевает столько хороших воспоминаний».

Затем экс-тренер добавил: «И спасибо, что сломал мне ребра».

Дзюба не оставил этот комментарий без внимания и написал: «Извините за ребро)) и да, воспоминания классные! Спасибо за Лигу Чемпионов и веру!!!»

Португальский тренер возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год и стал чемпионом России (2015), обладателем кубка (2016) и суперкубка страны (2015).

Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведет на 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».