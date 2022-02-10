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«Очень скучаю по вам». Дзюба опубликовал фото с Виллаш-Боашем со сборов «Зенита»

Дзюба опубликовал фото с бывшим тренером «Зенита» Виллаш-Боашем
Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в Instagram фото с экс-тренером сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашем.

Португальский специалист в среду, 9 февраля, посетил тренировку питерской команды на сборах.

«Безумно счастлив был увидеть вас, Мистер Андре Виллаш-Боашем. Очень скучаю по вам», — написал Дзюба.

Виллаш-Боашем оставил под публикацией комментарий: «Я тоже рад тебя видеть Артем. Навевает столько хороших воспоминаний».

Затем экс-тренер добавил: «И спасибо, что сломал мне ребра».

Дзюба не оставил этот комментарий без внимания и написал: «Извините за ребро)) и да, воспоминания классные! Спасибо за Лигу Чемпионов и веру!!!»

Португальский тренер возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год и стал чемпионом России (2015), обладателем кубка (2016) и суперкубка страны (2015).

Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведет на 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».

Андре Виллаш-Боаш
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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