Франко Камоцци: «Время Дзюбы уже прошло»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение о будущем нападающего Артема Дзюбы. 35-летний форвард является свободным агентом после ухода из «Локомотива».

«Я думаю, что время Артема Дзюбы уже прошло. Ему не стоит играть в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля прошлого года. В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.