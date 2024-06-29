Франко Камоцци: «Время Дзюбы уже прошло»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение о будущем нападающего Артема Дзюбы. 35-летний форвард является свободным агентом после ухода из «Локомотива».
«Я думаю, что время Артема Дзюбы уже прошло. Ему не стоит играть в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля прошлого года. В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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