«Акрон» объявил об уходе 18-летнего форварда Барта

Форвард «Акрона» Руслан Барт покинул клуб, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

«Благодарим Руслана за время, проведенное в клубе. Игрок продолжит карьеру в клубе первой лиги», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Контракт 18-летнего россиянина действовал до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Барт провел за «Акрон» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.