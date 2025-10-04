Французский футболист «Балтики» Гассама восхитился Кремлем: «Выглядит очень красиво»
Защитник «Балтики» Натан Гассама в разговоре с «СЭ» поделился мнением о московском Кремле.
— Перед матчем с ЦСКА мы жили напротив Кремля. Он действительно красивый. Еще хочу сказать, что Красная площадь прекрасная. Внутрь Кремля не ходил, видел его только со стороны, но он выглядит очень красиво, — сказал Гассама «СЭ».
После 10 туров «Балтика» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
24-летний Гассама в этом сезоне сыграл за команду 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Новости