Отец нападающего «Краснодара» Кокшарова о восстановлении сына: «Все идет по плану, он начал бегать»

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении сына после травмы подколенного сухожилия.

«Все идет по плану, он начал бегать. Сейчас Саша тренируется на базе академии, это решение клуба. Никто не форсирует восстановление, стараемся хорошо подготовиться. Нужно посвятить время выздоровлению, а дальше смотреть по ситуации. Даже, если Саша успеет восстановиться этой осенью, то нужно будет планово подводить его к команде», — сказал Кокшаров «СЭ».

В январе 2025 года «Краснодар» отдал Кокшарова в аренду в «Пари НН», в 5 матчах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт нападающего с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро.