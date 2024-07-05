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Первак рассказал, как чуть не погиб, когда работал дальнобойщиком

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды чуть не погиб.

— Самые большие приключения, которые подарила вам дорога?

— Все-то не вспомнишь — я ж на межгороде года четыре отработал, дальнобойщиком был...

— Это яркая страница биографии.

— Если снятся сны — исключительно о том времени. Дальнобой — работа адская. Недавно прочитал, ЮНЕСКО приравняла профессию водителей грузовиков к сталеварам. К горячему цеху. Где я тоже бывал. Хочется выскочить поскорее. Но даже от работы на межгороде я кайфовал!

— Поездка, которая возвращается в кошмарных снах?

— 24 декабря из Челябинска шел груженый в сторону Оренбурга. Метель, ничего не видно. А уже хочется доехать поскорее — вот он, Оренбург, рукой подать! Дорога ледяная, яйцом. И меня стащило набок. А там овраг метров пять глубиной. Я крутился, крутился...

— Как живым-то остались?

— Чудом. Когда машина боком пошла, я сообразил — нырнул между рулем и сиденьем. Это спасло. Всю кабину хлоп — смяло! Расплющило!

— С прицепом были?

— Без. В кузове пустые баллоны под гелий. В Оренбурге должны были наполнить для Челябинского металлургического комбината. Вот только сейчас вы спросили, я подумал — а если бы баллоны уже были с гелием? Интересно, он взрывается?

— Страшно выяснять.

— Я лежал, замерзал потихонечку. Но в такой ситуации слух обостряется, как оказалось. Через несколько часов слышу — кто-то на обочине пошел в туалет по-маленькому. Я закричал. Мужики говорят: «О! Недавно, наверное, упал...» Достали меня. Вырезали.

— Сознание не теряли?

— Не терял. Лицом уперся в сиденье. Рвал его зубами, чтобы хоть чуть-чуть место освободить. Не получалось! Лежишь и думаешь: лишь бы не замерзнуть.

— Могли?

— Запросто. Темнота же. Кто найдет? Просто повезло! Что удивительно — ничего не сломал. Вообще ни царапинки. Меня вырезают, «скорая» стоит. Слышу, гаишник какой-то говорит: «Надо его на алкоголь проверить...» А доктор из «скорой» отвечает: «Ты чего? В него спирт надо влить — от переохлаждения...» Мороз-то был градусов 25. Перевернулся я около полуночи, как раз на часы смотрел. Нашли меня в четыре утра.

— Машина после такого под списание?

— Разумеется! От нее ничего не осталось!

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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