Академия РФС провела сбор для арбитров-девушек

Академия Российского футбольного союза провела сбор для арбитров-девушек, информирует официальный сайт РФС.

«Сбор проходил в течение четырех дней и включал в себя теоретические и практические занятия, а также сдачу нормативов по физической подготовке. Всего участие в учебно-тренировочном сборе приняли 26 арбитров из всех межрегиональных объединений Российского футбольного союза.

Теоретический блок состоял из цикла лекций на основные темы подготовки судей, такие как: «Игра рукой», «Срыв перспективной атаки и лишение соперника гола», «Вне игры и взаимодействие в бригаде», а практические занятия с разбором эпизодов проходили на футбольном поле стадиона «Новые Химки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в работе сбора приняли участие эксперты РФС: главный национальный инструктор Николай Левников, инструкторы-методисты Академии РФС Алексей Резников, Николай Богач, Марина Мамаева, арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова и другие.