Академия РФС провела сбор для арбитров-девушек
Академия Российского футбольного союза провела сбор для арбитров-девушек, информирует официальный сайт РФС.
«Сбор проходил в течение четырех дней и включал в себя теоретические и практические занятия, а также сдачу нормативов по физической подготовке. Всего участие в учебно-тренировочном сборе приняли 26 арбитров из всех межрегиональных объединений Российского футбольного союза.
Теоретический блок состоял из цикла лекций на основные темы подготовки судей, такие как: «Игра рукой», «Срыв перспективной атаки и лишение соперника гола», «Вне игры и взаимодействие в бригаде», а практические занятия с разбором эпизодов проходили на футбольном поле стадиона «Новые Химки», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в работе сбора приняли участие эксперты РФС: главный национальный инструктор Николай Левников, инструкторы-методисты Академии РФС Алексей Резников, Николай Богач, Марина Мамаева, арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова и другие.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю