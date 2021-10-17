«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой»
«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
На девятой минуте Гамид Агаларов вывел гостей вперед. Через 20 минут его заменили из-за травмы. Гжегож Крыховяк сравнял результат на 85-й минуте, реализовав пенальти.
«Краснодар» набрал 18 очков и занимает шестое место. У «Уфы» девять очков и последняя, 16-я позиция.
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Краснодар» — «Уфа» — 1:1 (0:1)
Голы: Агаларов, 9 (0:1). Крыховяк, 85 — с пенальти (1:1).
«Краснодар»: Сафонов, Спаич (Сорокин, 60), Рамирес (Стоцкий, 85), Крыховяк, Кабелла, Классон (Кривцов, 70), Вилена, Черников (Ильин, 70), Сперцян, Кайо, Кордоба.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 77), Алиев (Плиев, 46), Камилов, Голубев (Фищенко, 69), Мрзляк, Агаларов (Урунов, 29), Касинтура.
Предупреждения: Спаич, 58. Сорокин, 62. Камилов, 75. Мрзляк, 90+1.
Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Турбин (Дмитров). Елеференко (Москва).
17 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
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