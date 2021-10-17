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«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой»

20:56
«Краснодар» — «Уфа» — 1:1. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» — «Уфа» — 1:1. Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

На девятой минуте Гамид Агаларов вывел гостей вперед. Через 20 минут его заменили из-за травмы. Гжегож Крыховяк сравнял результат на 85-й минуте, реализовав пенальти.

«Краснодар» набрал 18 очков и занимает шестое место. У «Уфы» девять очков и последняя, 16-я позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Краснодар» — «Уфа» — 1:1 (0:1)

Голы: Агаларов, 9 (0:1). Крыховяк, 85 — с пенальти (1:1).

«Краснодар»: Сафонов, Спаич (Сорокин, 60), Рамирес (Стоцкий, 85), Крыховяк, Кабелла, Классон (Кривцов, 70), Вилена, Черников (Ильин, 70), Сперцян, Кайо, Кордоба.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 77), Алиев (Плиев, 46), Камилов, Голубев (Фищенко, 69), Мрзляк, Агаларов (Урунов, 29), Касинтура.

Предупреждения: Спаич, 58. Сорокин, 62. Камилов, 75. Мрзляк, 90+1.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Турбин (Дмитров). Елеференко (Москва).

17 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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1-й тайм

П1

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Евгений Петров все материалы автора

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