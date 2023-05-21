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Промес — первый автор двух дублей в дерби

Промес стал первым автором двух дублей в дерби
Кирилл Бурдаков
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Форвард «Спартака» Квинси Промес забил два гола в ворота ЦСКА (2:1) и стал первым игроком, которому удалось оформить дубли в двух дерби в чемпионате России. Впервые голландец стал героем матча с армейцами в декабре 2017 года, когда «Спартак» победил со счетом 3:0.

По общему количеству дублей и хет-триков красно-белые вернули себе лидерство в принципиальном противостоянии — 9:8.

Все дубли и хет-трики в матчах «Спартака» и ЦСКА в чемпионате

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Голы

27.06.1993

Игорь Ледяхов

Спартак

Спартак — ЦСКА — 6:0

15' (1:0), 56' (3:0), 90' (6:0)

28.06.1995

Валерий Шмаров

Спартак

Спартак — ЦСКА — 3:1

58' (2:0), 68' (3:0)

14.08.1996

Дмитрий Аленичев

Спартак

Спартак — ЦСКА — 3:1

34' (1:1), 65' (2:1)

26.09.1998

Дмитрий Хомуха

ЦСКА

ЦСКА — Спартак — 4:1

16' (1:0), 87' (4:0)

15.08.1999

Артем Безродный

Спартак

ЦСКА — Спартак — 0:4

79' (0:3), 83' (0:4)

12.07.2008

Вагнер Лав

ЦСКА

Спартак — ЦСКА — 1:5

15' (0:1), 34' (0:2), 44' (0:3)

12.07.2009

Алекс

Спартак

ЦСКА — Спартак — 1:2

24' (1:1), 65' (1:2)

21.11.2009

Томаш Нецид

ЦСКА

Спартак — ЦСКА — 2:3

49' (1:2), 88' (2:3)

28.04.2012

Зоран Тошич

ЦСКА

ЦСКА — Спартак — 2:1

23' (1:0), 57' (2:1)

17.05.2015

Роман Еременко

ЦСКА

Спартак — ЦСКА — 0:4

11' (0:1), 22' (0:2)

29.10.2016

Зе Луиш

Спартак

Спартак — ЦСКА — 3:1

76 (2:0), 89' (3:1)

10.12.2017

Квинси Промес

Спартак

Спартак — ЦСКА — 3:0

10' (1:0), 61' (2:0)

06.04.2019

Арнор Сигурдссон

ЦСКА

ЦСКА — Спартак — 0:2

46' (0:1), 55' (0:2)

19.08.2019

Самюэль Жиго

Спартак

Спартак — ЦСКА — 2:1

59' (1:0), 79' (2:1)

30.06.2020

Никола Влашич

ЦСКА

ЦСКА — Спартак — 2:0

27' (1:0), 90' (2:0)

16.10.2022

Федор Чалов

ЦСКА

ЦСКА — Спартак — 2:2

17' (1:0), 70' (2:2)

21.05.2023

Квинси Промес

Спартак

Спартак — ЦСКА — 2:1

43' (1:1), 90' (2:1)
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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