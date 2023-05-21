Промес стал первым автором двух дублей в дерби

Форвард «Спартака» Квинси Промес забил два гола в ворота ЦСКА (2:1) и стал первым игроком, которому удалось оформить дубли в двух дерби в чемпионате России. Впервые голландец стал героем матча с армейцами в декабре 2017 года, когда «Спартак» победил со счетом 3:0.

По общему количеству дублей и хет-триков красно-белые вернули себе лидерство в принципиальном противостоянии — 9:8.

Все дубли и хет-трики в матчах «Спартака» и ЦСКА в чемпионате