Промес — первый автор двух дублей в дерби
Форвард «Спартака» Квинси Промес забил два гола в ворота ЦСКА (2:1) и стал первым игроком, которому удалось оформить дубли в двух дерби в чемпионате России. Впервые голландец стал героем матча с армейцами в декабре 2017 года, когда «Спартак» победил со счетом 3:0.
По общему количеству дублей и хет-триков красно-белые вернули себе лидерство в принципиальном противостоянии — 9:8.
Все дубли и хет-трики в матчах «Спартака» и ЦСКА в чемпионате
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Голы
|
27.06.1993
|
Игорь Ледяхов
|
Спартак
|
Спартак — ЦСКА — 6:0
|
15' (1:0), 56' (3:0), 90' (6:0)
|
28.06.1995
|
Валерий Шмаров
|
Спартак
|
Спартак — ЦСКА — 3:1
|
58' (2:0), 68' (3:0)
|
14.08.1996
|
Дмитрий Аленичев
|
Спартак
|
Спартак — ЦСКА — 3:1
|
34' (1:1), 65' (2:1)
|
26.09.1998
|
Дмитрий Хомуха
|
ЦСКА
|
ЦСКА — Спартак — 4:1
|
16' (1:0), 87' (4:0)
|
15.08.1999
|
Артем Безродный
|
Спартак
|
ЦСКА — Спартак — 0:4
|
79' (0:3), 83' (0:4)
|
12.07.2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
Спартак — ЦСКА — 1:5
|
15' (0:1), 34' (0:2), 44' (0:3)
|
12.07.2009
|
Алекс
|
Спартак
|
ЦСКА — Спартак — 1:2
|
24' (1:1), 65' (1:2)
|
21.11.2009
|
Томаш Нецид
|
ЦСКА
|
Спартак — ЦСКА — 2:3
|
49' (1:2), 88' (2:3)
|
28.04.2012
|
Зоран Тошич
|
ЦСКА
|
ЦСКА — Спартак — 2:1
|
23' (1:0), 57' (2:1)
|
17.05.2015
|
Роман Еременко
|
ЦСКА
|
Спартак — ЦСКА — 0:4
|
11' (0:1), 22' (0:2)
|
29.10.2016
|
Зе Луиш
|
Спартак
|
Спартак — ЦСКА — 3:1
|
76 (2:0), 89' (3:1)
|
10.12.2017
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
Спартак — ЦСКА — 3:0
|
10' (1:0), 61' (2:0)
|
06.04.2019
|
Арнор Сигурдссон
|
ЦСКА
|
ЦСКА — Спартак — 0:2
|
46' (0:1), 55' (0:2)
|
19.08.2019
|
Самюэль Жиго
|
Спартак
|
Спартак — ЦСКА — 2:1
|
59' (1:0), 79' (2:1)
|
30.06.2020
|
Никола Влашич
|
ЦСКА
|
ЦСКА — Спартак — 2:0
|
27' (1:0), 90' (2:0)
|
16.10.2022
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
ЦСКА — Спартак — 2:2
|
17' (1:0), 70' (2:2)
|
21.05.2023
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
Спартак — ЦСКА — 2:1
|
43' (1:1), 90' (2:1)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9