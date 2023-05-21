Бабаев подтвердил, что ЦСКА намерен выкупить Мойзеса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем защитника красно-синих Мойзеса.

— ЦСКА намерен купить Мойзеса?

— Да, мы на связи и с клубом, и с агентом игрока. Поэтому никаких сложностей быть не должно.

— Будет ли продлен контракт с Набабкиным?

— Договорились с Владимиром Валентиновичем и футболистами, у которых кончается контракт, по окончании сезона сесть, обсудить все и принять решение окончательно.

ЦСКА арендовал бразильца у «Интернасьонала» летом прошлого года. 28-летний защитник провел 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.