Форвард Сердеров продлил контракт с махачкалинским «Динамо»

Нападающий Сердер Сердеров продлил контракт с махачкалинским «Динамо». Соглашение рассчитано на два года.

«Если говорить о личной статистике, игроку, конечно, всегда хочется большего. Если бы все свои моменты реализовал, думаю, у меня было больше 15 забитых мячей, а не девять. Буду стремиться забивать много и в премьер-лиге», — цитирует Сердерова пресс-служба команды.

Футболист перешел в «Динамо» перед началом прошлого сезона. На его счету 30 матчей за клуб в первой лиге и девять забитых мячей.