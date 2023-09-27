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Сегодня, 10:35

Сарвели: «Я смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц, это ведь легко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о своих тратах.

«Трачу больше 500 тысяч рублей в месяц? Нет. Я не трачу такую сумму. Смог бы один месяц прожить на 50 тысяч рублей? Да. Это ведь легко. Это легкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму. Больше всего денег я трачу на еду и все. Нет, ну, конечно, трачу на шмотки тоже. Но это редко, два-три раза в год», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

25-летний футболист перешел в «Локомотив» летом 2023 года из «Сочи», подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 Сарвели сыграл 7 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
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