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2 мая, 19:29

Форвард «Локомотива» Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Игнат Заздравин
Корреспондент
Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко из-за повреждения пропустит остаток сезона, сообщает пресс-служба железнодорожников.

30-летний форвард получил травму в матче против московского «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ. Ему диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.

«В ближайшее время форвард пройдёт дообследование с целью выработки оптимального плана лечения. Но сезон для него точно завершен. Вернешься сильнее, Коля! Сил и скорейшего восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Форвард &laquo;Локомотива&raquo; Николай Комличенко в&nbsp;сопровождении врачей.«Повреждение боковой связки колена». Комличенко не поможет «Локомотиву» в концовке сезона

После 28 матчей «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах железнодорожники сыграют с «Балтикой» (10 мая) и ЦСКА (17 мая).

В этом сезоне Комличенко провел 36 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Летом 2025 года он перешел в «Локомотив» из «Ростова».

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Источник: ФК «Локомотив»
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Николай Комличенко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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